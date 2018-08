Avec les informations de Tanya Neveu

Une vaste consultation a été menée auprès des 7000 membres du Conseil central au cours de la dernière année pour connaître leurs préoccupations.

Ces membres souhaitent entre autres que les candidats s'engagent à mettre en place des solutions concrètes à la pénurie de main-d'œuvre.

Ceux-ci doivent aussi s'attaquer aux multiples ruptures de services dans le réseau de la santé dans la région, croit l'organisme.

Les membres demandent également aux candidats de s'opposer à la fusion des commissions scolaires, afin de garder une éducation de proximité.