Avec les informations de Piel Côté



20 ans après avoir été défait par le péquiste François Gendron, Martin Veilleux se lance à nouveau dans l'arène électorale.

L’ancien directeur général de la Chambre de commerce et d’industrie d’Amos a fait savoir qu’il souhaite poursuivre le développement économique, mais il a aussi mentionné que la santé et l’éducation faisaient partie de ses priorités.



Plus d'informations suivront.