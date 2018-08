Avec les informations de Piel Côté



Le montant n'est toutefois pas final. « Il pourrait être revu à la baisse », souligne le maire d'Amos, Sébastien D'Astous.



« On veut établir quelles sont les grandes aspirations qu'on a pour notre ville, comment veut-on la développer, de quoi voulons-nous qu'on ait l'air dans 10 ans, bien, ça nous prend un fil conducteur et il faut pouvoir le phraser si on veut le matérialiser », soutient-il.



Il estime que ce genre de plan est essentiel pour bien définir les objectifs de la Ville à long terme.



Le plan stratégique, qui devrait avoir un horizon de 10 ans, permettra aussi aux élus de mieux communiquer ses objectifs aux citoyens.