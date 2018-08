Selon Richard Corneil, administrateur en chef de l’Université Assomption, l'un des objectifs de cette démarche est d'en apprendre davantage sur les facteurs qui influencent le choix de carrière de ces prêtres.

Il explique que des questions portent ainsi sur leur éducation, leur temps passé à l’église et les divers obstacles auxquels ils ont dû faire face en entrant dans le monde ecclésiastique.

La recherche se penche particulièrement sur les cinq premières années de profession de ceux qui deviennent prêtres.

J’ai très hâte de voir les résultats , indique de son côté le père Patrick Bénéteau. En tant que directeur des vocations pour le diocèse de London, il s’entretiendra avec les hommes qui souhaitent entrer au séminaire Saint-Pierre.

Se joindre à la prêtrise

Selon lui, les jeunes hommes appelés par la vocation doivent être bien appuyés parce que rentrer dans les ordres et accéder à la prêtrise est un long processus.

Je rencontre les candidats respectifs pendant au moins un an sinon deux, afin de les aider et voir s’il visent vraiment ce but, et après nous faisons les démarches formelles pour entrer au séminaire. Le père Patrick Bénéteau, directeur des vocations pour le diocèse de London

Lorsque quelqu’un sent l’appel de Dieu, il y a plusieurs étapes à franchir avant de vraiment devenir prêtre :

Remplir un questionnaire sur leur foi et leur vie

Suivre des cours sur l’histoire de la vie ecclésiastique

Fournir cinq lettres de recommandation de personnes qui ne sont pas des membres de leur famille et un prêtre

Passer un test psychologique rigoureux

Présenter un rapport du médecin

Prouver qu’ils ont fait du bénévolat

Envoyer une vérification du casier judiciaire prouvant que la personne peut travailler avec des gens vulnérables

Après coup, les hommes doivent passer plusieurs entrevues avec des membres du séminaire et des gens de l’extérieur. À la suite de toutes ces démarches, la personne peut voir sa candidature à la prêtrise approuvée et commencer les six à huit années d’études requises.

Les candidats doivent faire des études en droit de l'Église, et cela ne peut être accompli en moins de quatre ans , note le père Bénéteau.

À l'heure actuelle, seulement 60 % des candidats terminent leur cursus. Un nombre qui est encourageant, selon le père Bénéteau.

L'étude en cours pourrait toutefois permettre d'augmenter le nombre d'ordinations.

Les résultats de l'étude doivent être dévoilés en mars 2019.