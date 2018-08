Un texte de Louise Boisvert

La retraite de la députée Agnès Maltais laisse le champ libre à tous ses adversaires. Une rare lutte à quatre se dessine dans le comté où les candidats ont vite compris qu’ils devaient d’abord faire leurs preuves auprès des électeurs.

Florent Tanlet, candidat du PLQ

« J’ai rencontré pas moins de 59 organismes de la circonscription et participé à pas moins de 69 activités », affirme d’entrée de jeu Florent Tanlet, candidat libéral dans Taschereau.

Le jeune attaché politique de 33 ans travaille sans relâche depuis le mois de février pour ravir le comté. Il s’agit de sa deuxième tentative. Il a perdu par 421 voix lors de la dernière élection générale en 2014.

J’essaie d’être présent partout et de faire les choses différemment. Florent Tanlet, candidat libéral dans Taschereau

Pour se distinguer, le candidat utilise les réseaux sociaux afin d’aller à la rencontre des électeurs qui incarnent la diversité de la circonscription.

Taschereau, c’est le coeur de la ville de Québec où se côtoie richesse et pauvreté, diversité sexuelle et culturelle, immigrants et une partie de la population la plus âgée du pays.

Les candidats doivent démontrer leur loyauté à chaque groupe tout en faisant preuve d’authenticité. « Il faut montrer quelqu’un de vrai, d'humain, proche du monde qui n'a pas peur de cogner aux portes pour défendre les citoyens », ajoute-t-il.

La carte de la personnalité avant le parti est reprise par tous les autres candidats.

Diane Lavallée, candidate du PQ

Au Parti québécois, la nouvelle venue, Diane Lavallée, a profité de la période préélectorale pour acheter de la publicité sur les abribus du comté.

« On voulait que les gens sachent vite qui j’étais », explique celle qui a été tour à tour présidente et fondatrice de la Fédération des infirmières et infirmiers du Québec, présidente du Conseil du statut de la femme et Curatrice publique.

Le Parti québécois a lancé cette campagne publicitaire sur des abribus pour faire connaître sa candidate de Taschereau, Diane Lavallée. Photo : Radio-Canada

Appelée à remplacer la députée sortante Agnès Maltais, elle reconnaît que la pression est forte pour maintenir ce château-fort péquiste.

Je ne tiens rien pour acquis. Diane Lavallée, candidate du Parti québécois

Catherine Dorion, candidate de QS

Rien n’est effectivement acquis pour Diane Lavallée, d’autant plus que le vote souverainiste est hautement sollicité avec la candidature de l’artiste engagée, Catherine Dorion, de Québec Solidaire (QS).

Le parti a fait le plein de nouveaux membres au printemps. QS aimerait bien faire une percée en dehors de la région de Montréal.

Catherine Dorion aussi tente de joindre les électeurs le plus possible par les médias sociaux. Certaines de ses vidéos ont été vues des milliers de fois sur sa page Facebook.

Il y a un engouement. Bon, c'est sûr que tous les partis disent ça. C'est plate parce que j'ai l'air de sortir la cassette, mais ce n'est pas ça. Catherine Dorion, candidate de Québec Solidaire

Québec Solidaire ne lui a pas imposé de limites. Elle peut user de toute sa créativité pour se faire valoir. « Le parti mise sur moi aussi. On m’a dit, on est dans la même lutte, vas-y avec ta façon de faire, on prend le risque ensemble », résume-t-elle.

Svetlana Solomykina, candidate de la CAQ

À la Coalition avenir Québec (CAQ), le parti mise sur une candidate d’origine russe qui a choisi la ville de Québec il y a 26 ans. « On n’oublie pas son premier contact », affirme Svetlana Solomykina.

Taschereau a été sa terre d’accueil. Elle s’y est mariée, elle y a travaillé et elle a accouché de ses deux garçons. Elle habite aujourd’hui à la limite de la circonscription, dans Jean-Talon.

Cette spécialiste en gouvernance et stratégie des organisations croit que son nom est un atout. Les gens tendent l’oreille pour connaître son histoire et son parcours. « Les gens voient mon coeur », dit celle qui veut aller à la rencontre des électeurs sur le terrain.

Il n’y a pas une pancarte qui peut remplacer le contact humain. Svetlana Solomykina, candidate de la CAQ

Svetlana Solomykina croit que l’élection du 1er octobre sera historique.

Ce qu'ils disent sur l'enjeu du troisième lien

Si la campagne électorale se déroulera sous le thème du transport à Québec, l’enjeu du troisième lien est loin de soulever les passions dans Taschereau.

En revanche, le transport actif, le transport en commun et la fluidité des déplacements entre la basse-ville et la haute-ville sont au coeur des préoccupations en transport.

Taschereau est une bulle à part. Tout se fait à pied ici. Celui que l’on oublie souvent, c’est le piéton, la personne handicapée ou la maman en poussette. Florent Tanlet, candidat libéral

Les électeurs craignent l’ajout de voitures au centre-ville avec le troisième lien. Ils cherchent plutôt un projet inspirant, une réponse aux défis écologiques et économiques qui s’en viennent. Catherine Dorion, candidate de Québec Solidaire

Très peu de gens me parlent du troisième lien de façon négative. C’est important. Moi, mes souliers, mon potager. Il faut penser plus grand. Svetlana Solomykina, candidate de la CAQ