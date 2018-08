Les élus amossois souhaitent mettre en place un système de dégivrage au glycol des ailes des aéronefs.

Le conseiller municipal à la Ville d'Amos, Martin Roy, souhaite que le projet se réalise d'ici un an.



« [On souhaite] permettre aux avions, comme les avions-ambulances, dans les temps plus froidd comme l'automne ou l'hiver, lorsqu'il y a de la givre sur les ailes, d'être dégivrés, tout en protégeant l'esker. On veut faire des bassins, autrement dit, pour que le glycol ne soit pas répandu sur l'esker. »



Pour l'instant, la demande d'aide financière est encore en rédaction, donc impossible de connaître le montant du projet.



Depuis 2015, la Ville a investi plus de 4 millions de dollars à l'aéroport Magny.