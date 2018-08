Un texte de Caroline Bourdua

Nous sommes ravis d’introniser l’emblématique chanson Bleu et blanc de Robert Paquette , a dit dans un communiqué la directrice générale du PACC , Vanessa Thomas.

C’est franchement un grand honneur de faire partie de cette élite-là, des chansons et des chansonniers, des auteurs-compositeurs. Robert Paquette, auteur-compositeur-interprète

Ce sont surtout des Québécois [qui ont été intronisés]. Il y a Édith Butler qui a eu une intronisation d’une chanson , poursuit-il.

Interrogé à savoir s’il est le premier Franco-Ontarien : Il y a en principe Gérald "Gerry" Joly, natif de Hawkesbury, mais qui a vécu toute sa vie au Québec , qui a écrit Mille après mille, répond M. Paquette. La chanson écrite en 1969 au moment où le chanteur était de passage à Elliot Lake a été reprise par de nombreux artistes.

Robert Paquette se dit honoré de rejoindre l’élite des chansonniers et des auteurs-compositeurs. Photo : Archives personnelles de Robert Paquette

Plus d’une première pour Bleu et blanc

Robert Paquette a été le premier Franco-Ontarien à enregistrer un album studio professionnel.

Bleu et blanc, écrite sur la route entre Montréal et North Bay, est venue d’un seul trait à l’artiste.

C’était de la mémoire, pas du texting , dit-il à la blague.

Je conduisais et je chantais; et au fur et à mesure, j’inventais un couplet et je chantais la mélodie, explique-t-il en riant. J’ai appelé ma blonde au téléphone lui disant : "Hé, je pense que je viens d’écrire une toune. Et elle ne passera jamais à la radio, parce qu’elle est bien trop longue."

Elle a par la suite été enregistrée à Montréal.

En plus de figurer sur le deuxième album de Robert Paquette Prends celui qui passe, Bleu et blanc a été lancée en 45 tours.

À la grande surprise de son auteur, les stations radiophoniques montréalaises CKOI et CHOM l’ont incluse dans leur série de pièces en rotation.

Robert Paquette, dans la série Concerts intimes Photo : Gilles Comtois

Bleu et blanc est devenue un classique de la scène musicale canadienne-française.

Si bien qu’en 2001, elle a été sacrée Classique de la SOCAN.

Un classique de la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) et une chanson qui passe plus de 100 000 fois à la radio.

Journée de consécration

Robert Paquette que l’on voit ici en début de carrière dit avoir gardé de très bonnes relations avec le Festival international de la chanson de Granby. Photo : Archives personnelles de Robert Paquette

Robert Paquette sera intronisé au Panthéon lors du spectacle de clôture du Festival international de la chanson de Granby.

Ce Franco-Ontarien a été finaliste à deux reprises à cet événement, dont une première fois en 1971.

En plus d’interpréter Bleu et blanc, il chantera Dépêche-toi soleil qui, en 1972, lui a valu la deuxième place et le prix du public au festival et qui figure sur l'album du même nom, son tout premier.