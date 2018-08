Des magasins resteront ouverts, comme ce fut le cas lors de la première journée de grève le 17 juillet. Les cadres avaient ouvert une soixantaine de succursales vers midi.

Toutefois, le débrayage n’avait pas été annoncé. La liste des succursales ouvertes sera publiée durant la journée.

La SAQ exploite 404 magasins à la grandeur du Québec.

Par courriel, le Conseil central de Québec–Chaudière-Appalaches (CSN) indique qu’il n’y aura pas de lignes de piquetage, contrairement à la dernière fois. Une manifestation régionale sera plutôt organisée à Québec.

Dans une note envoyée la semaine dernière à ses 5500 membres, le Syndicat des employés de magasins et de bureaux de la SAQ (SEMB-SAQ) précise que ce moyen de pression vise « le gouvernement et non l’employeur » afin qu’il donne le mandat à la direction de la SAQ de « régler la négociation avec ses employé(e)s ».