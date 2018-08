Ses demandes se trouvent dans un document intitulé La survie des hôpitaux ruraux, rédigé sous la direction du Dr Louis-Marie Simard, ex-président-directeur général de l’ancienne Régie de la santé Beauséjour.

L’objectif, c’est de soumettre une charte de services adaptables et accessibles, mieux adaptés à la réalité des hôpitaux ruraux francophones du Nouveau-Brunswick, explique le Dr Hubert Dupuis, président d’Égalité santé en français. Actuellement, je crois que ces hôpitaux vivent une crise de manque de services. Des services se font retirer au niveau de leur centre hospitalier rural, et ceci se veut une charte, un outil pour promouvoir les services de base et les services essentiels qui devraient exister dans chaque hôpital rural au Nouveau-Brunswick.

Des représentants du groupe Égalité santé en français ont présenté leur document sur la survie des hôpitaux ruraux à Inkerman, mardi. Photo : Radio-Canada/Wildinette Paul

Égalité santé en français recommande au Nouveau-Brunswick d’augmenter ses investissements dans les hôpitaux ruraux pour que ces derniers puissent offrir plus de services de réadaptation, de santé mentale, de santé publique, d’imagerie médicale. Le groupe recommande aussi des cliniques professionnelles et interdisciplinaires, des centres gériatriques de jour et des laboratoires de base.

Ce qu’on dit ici, c’est de développer davantage de services dans les hôpitaux ruraux. Il faut aller chercher davantage de services, surtout dans le secteur ambulatoire, surtout au niveau des soins en consultation externe, des soins de réadaptation, des soins professionnels , souligne le Dr Dupuis.

