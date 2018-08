À l'image de la candidate libérale Gertrude Bourdon, qui a longtemps hésité à rejoindre la CAQ, on ne compte plus les anciens libéraux devenus candidats caquistes alors que d'anciens caquistes affichent les couleurs libérales. Dans le même temps, une campagne d'affichage syndical affirme que les deux partis sont identiques et le mot-clic « PLCAQ » fait son chemin sur les réseaux sociaux. Mais le PLQ et la CAQ, est-ce vraiment la même chose?