J’ai demandé un rapport sur la situation dans chacun des quartiers ciblés […] pour comprendre ce qui se passe sur le terrain, pour documenter ce qui se passe dans le souterrain , a affirmé M. Pedneaud-Jobin lors d'une rencontre avec les médias pour dresser un bilan de l'été.

On va commencer à prendre des actions dès le prochain budget , a fait savoir le maire qui pourrait changer le PTI. On parle d'infrastructures, donc c'est des gros montants.

D'autres plus petites actions à court terme seront menées, lorsque par exemple, il s'agit de fossés bouchés.

En juillet dernier, des sinistrés du secteur Wychwood ont exprimé leur frustration après cinq inondations et ont indiqué qu'ils songeaient à poursuivre la Ville pour que la Municipalité prenne les mesures nécessaires.

Quand c'est la responsabilité de la Ville, on va l'assumer Maxime Pedneaud-Jobin, maire de Gatineau

Le maire a précisé que la Ville n'était pas la seule responsable de l'état des infrastructures.

Il y a le MTQ [Ministère des Transports du Québec], les autres gouvernements, mais il y a aussi les changements climatiques , s'est-il défendu. Les solutions ne sont pas toutes chez nous.

Le maire ainsi que la conseillère du district d'Aylmer Audrey Bureau devraient rencontrer des citoyens qui ont été sinistrés cet été.

Des ajustements pour les encombrants

On savait qu’il y aurait un certain nombre de dépôts sauvages. On savait que quand on fait des changements comme ça, ça ne vient pas toujours facilement , a souligné le maire au sujet du nouveau plan de gestion des matières résiduelles de la Municipalité.

M. Pedneaud-Jobin souhaite donc que des ajustements soient faits. Parmi ceux-ci : accélérer le projet d'ouverture des heures au centre de transbordement et aux écocentres pour avoir une plage horaire plus vaste et revoir la stratégie de communication auprès des citoyens sur les encombrants.

La Ville envisage aussi d'augmenter le nombre de collectes.

C'est une responsabilité partagée, il faut que le tri se fasse à la source et que les gens changent leur comportement , a-t-il conclu.

Un conseil spécial sur les encombrants aura lieu ce jeudi 23 août.