Pour la première fois, le FIL offrira une programmation spéciale pour les enfants. Les festivaliers de 12 ans et plus pourront assister à Nocturne… en plein sous l’astre de midi, un spectacle mis en scène par Marie-Hélène da Silva et Kévin Bergeron.

Les plus jeunes de 6 à 12 ans profiteront d’une journée spéciale axée sur l’écriture. En matinée, ils prendront par à un atelier auquel participera notamment Simon Boulerice. En après-midi, ils assisteront à une lecture publique, par les acteurs Ève Landry et Sébastien René, des textes qu’ils auront écrits durant la matinée.

Autre nouveauté cette année : le FIL sera aussi dans Hochelaga-Maisonneuve avec la Fête foraine littéraire de Michel Vézina, qui se rendra sur la place Valois à titre de libraire, mais aussi d’animateur et d’écrivain.

La littérature des Premières Nations sera mise de l’avant avec un jeu de bingo spécial, animé par Louis-Karl Picard-Sioui. Un boulier déterminera quels textes seront lus par Marie-Andrée Gill, J.D. Kurtness, Jonathan Lamy, Guy Sioui Durand et des volontaires du public.

La poète Marie-Andrée Gill Photo : Sophie Gagnon-Bergeron

Des spectacles littéraires

L’ancien animateur de l’émission Les années lumière Yanick Villedieu lira des textes écrits par des scientifiques comme Charles Darwin, Albert Einstein, Hubert Reeves, Stephen Hawking, le Frère Marie-Victorin, Fernand Seguin et bien d’autres.

Yanick Villedieu Photo : Radio-Canada/Ronald Georges

La comédienne Pascale Montpetit racontera le Voyage en Amérique de Kim Yaroshevskaya. L'histoire commence quand la petite Kim, à l’âge de 10 ans, a dû quitter son Moscou natal.

Kim Yaroshevskaya a publié Voyage en Amérique en décembre 2017 Photo : Jennifer Alleyn/FIL

La Ligue d’improvisation littéraire, organisée une première fois par l’Union des écrivaines et écrivains québécois (UNEQ) lors de la Nuit blanche en février 2018, reprendra du service. L’équipe des écrivains sera formée de Simon Boulerice, Yves Beauchemin, India Desjardins et Claudia Larochelle, et celle des acteurs de Réal Bossé, Simon Boudreault, Diane Lefrançois et Marie Michaud.

Le cinquantième anniversaire de la maison d’édition Les Herbes rouges sera souligné avec un spectacle intitulé La volière est un oiseau / de milliards de têtes, mis en lecture par Dany Boudreault.

Finalement, la deuxième édition d'Un souper littéraire dégusté « à l’aveugle » organisé par Vues et Voix, proposera une plongée littéraire et gastronomique dans l’univers des non-voyants.

La programmation complète est en ligne sur le site Internet du FIL.