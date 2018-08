Le 5 août 2018, l’Arabie saoudite annonce qu’elle expulse l’ambassadeur du Canada et qu’elle rappelle son ambassadeur d’Ottawa.

La furie de l’Arabie saoudite s’expliquerait par ce qu’elle considère une ingérence du Canada dans ses affaires internes.

Quelques jours auparavant, les autorités canadiennes avaient réclamé la libération immédiate du blogueur Raïf Badawi, en prison depuis 2013, et de sa sœur Salma, arrêtée à la fin juillet 2018.

Si les autorités saoudiennes laissent entendre qu’une normalisation des relations serait possible avec le Canada d’ici l’hiver, la libération de Raïf Badawi et de Salma n’a toujours pas été obtenue. Cette impasse continue de préoccuper les Canadiens.

1000 coups de fouet

Nous connaissons l’histoire de Raïf Badawi grâce à Ensaf Haidar, sa conjointe réfugiée au Canada. La journaliste Alexandra Szacka la rencontre à Sherbrooke et propose son portrait au Téléjournal du 2 mai 2016 qu'anime Céline Galipeau.

Ensaf Haidar nous décrit un homme somme toute ordinaire qui est le produit de la culture saoudienne ultraconservatrice. Les traditions lui dictaient un comportement de machiste à la maison.

Mais Raïf est écartelé dans ses croyances. Il croit aussi fermement à l’égalité entre les femmes et les hommes.

Sur les médias sociaux, Raïf possède un blogue. Il y affiche ses convictions et exhorte le gouvernement saoudien à des réformes sociales et politiques.

On connaît la réponse du régime saoudien. Raïf Badawi a été condamné à 10 ans de prison en prison et à une peine de 1000 coups de fouet.

C’est Raïf Badawi qui a exhorté Ensaf Haider à fuir avec ses trois filles l’Arabie saoudite. Elle ne regrette pas sa décision.

L’Arabie saoudite, c’est mon pays. Mais là-bas, il aurait été impossible de parler publiquement de la cause de Raïf. Ce pays qui m’a privé de mes libertés ne me manque pas. Ensaf Haidar

L’écartèlement de Raïf Badawi décrit par sa conjointe ne surprend guère. Il est le reflet d’un pays qui balance entre entêtement à demeurer immobile et se réformer.

Qui est le vrai prince Mohammed?

Depuis janvier 2015, c’est le roi Salmane ben Abdel Aziz Al-Saoud qui est le souverain de l’Arabie saoudite. Le roi Salmane a 82 ans. En juin 2017, il nomme son fils Mohammed ben Salmane son héritier.

Mohammed à 32 ans devient dans les faits l’homme fort du pays.

À peine installé, il lance une série de réformes qui visent à casser la dépendance de l’économie saoudienne au pétrole. Il manœuvre également pour opérer un virage vers un islam qu’il souhaiterait plus modéré.

Notre correspondant au Moyen-Orient Marie-Ève Bédard est allé constater en Arabie saoudite en quoi consistent concrètement ces réformes. Elle est revenue avec des reportages qui ont été présentés au Téléjournal les 9, 10 et 11 avril 2018.

Son premier reportage nous transporte à Djeddah, la deuxième ville du royaume saoudien. L’atmosphère, constate Marie-Ève Bédard, y est tout à fait différente de celle d'il y a un an.

Sous le coup d’un décret royal, le royaume a mis en place une autorité générale du divertissement. Tous les jours, un opéra, un concert, une foire publique et bientôt des cinémas. Autant de formes et d’activités culturelles qui étaient interdites il y a un an. Marie-ève Bédard

Deux autres reportages complètent ce tour du pays.

Le 10 avril 2018, la journaliste nous parle de la libéralisation de la condition des femmes, notamment de l’autorisation qu’elles ont maintenant de pouvoir conduire une voiture.

Le 11 avril 2018, ce sont des efforts pour réduire la dépendance à l’industrie qui intéressent notre correspondante.

On voudrait applaudir à tout rompre ce prince réformateur. Mais il y a un doute rappelle Marie-Ève Bédard.

Le nouvel homme fort de l’Arabie saoudite possède un côté beaucoup plus sombre. Il est autoritaire, il tolère mal la dissidence.

C’est aussi un homme irascible qui n’hésite pas à utiliser la force. Il a lancé une guerre dans le pays voisin, le Yémen, qui a fait des centaines de victimes.

Qui est donc vraiment le prince Mohammed? De la réponse à cette question dépend l’avenir de Raïf et de Samar Badawi, de l’Arabie saoudite et des relations du Canada et ultimement de l’Occident avec ce pays.