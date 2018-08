Avec les informations de Piel Côté

Le député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Luc Blanchette, a confirmé un investissement de 150 000 $, et ce, de façon récurrente. Cela équivaut à 75 000 $ par lit.

« Un nouveau souffle. Ça va nous permettre de continuer la mission qu'on a, ça va soulager, parce qu'on est toujours à bout d'argent, les activités, etc. Ça va nous permettre d'être un peu plus à l'aise », déclare le vice-président du conseil d'administration de la Maison du Bouleau Blanc, Raymond Carignan.

Le député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Luc Blanchette, était heureux de livrer cette annonce.

« Le CISSS-AT a joué un grand rôle, et ensuite de ça les deux cabinets, le mien et celui de Gaétan Barrette, on s'est dit que ça n'a pas de bon sens, ça déborde. Les quatre lits sont occupés à 84 %. On sait qu'on ne peut pas, au-delà de 75 %, mettre une autre personne dedans, ça ne se fait pas physiquement. Donc on a toujours ajouté l'idée d'avoir quatre lits financés et on a réussi à ficeler ça », a-t-il affirmé.

Le député péquiste d'Abitibi-Ouest, François Gendron, s'est aussi réjoui, mais a déploré la lenteur du processus. Cette demande, selon lui, était sur la table depuis 10 ans.