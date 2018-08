Un texte de Jonathan Jobin

Le portier québécois, qui avait commencé la saison comme gardien numéro 2, s'approche de plus en plus du record de blanchissages en une saison, réalisé par Romual Peiser, en 2015. Crépeau compte 12 jeux blancs, à deux d'égaler le record du joueur français... qui sera d'ailleurs en visite samedi, à la Place TD, avec le Penn FC. « On va essayer de briser le record, c'est l'objectif ! C'est atteignable avec le nombre de matchs qui reste en plus », lance avec confiance le joueur de la Rive-Sud de Montréal.

Ironiquement, Crépeau compte le même nombre de blanchissages que Peiser comptait à sa fiche après le même nombre de matchs en 2015, soit 23.

Le numéro 16 partage le mérite avec ses coéquipiers. « Le chiffre des 12 blanchissages ne veut rien dire dans le sens que c'est collectif. J'ai le nom dessus parce que je suis le gardien, mais les défenseurs, les milieux et même les attaquants travaillent pour avoir ce résultat-là », affirme Crépeau avec modestie.

Son entraîneur, Nikola Popovic abonde dans le même sens. « Les blanchissages sont un miroir des performances de nos joueurs. Tout le monde défend bien et nous avons plusieurs blanchissages pour cette raison. Nous devons être fiers de la tenue de nos joueurs depuis le début de l'année. »

Trois joueurs québécois du Fury d'Ottawa, Thomas Meilleur-Giguère, Jérémy Gagnon-Laparé et Maxime Crépeau, lors d'un match contre le Toronto FC Photo : La Presse canadienne/Mark Blinch

Le milieu de terrain Jérémy Gagnon-Laparé n'est pas surpris du tout des résultats de son coéquipier cette année. « C'est sa tête ! Il ne pense pas sur le terrain, il agit tout simplement », dit celui qui le connaît depuis l'époque de l'Académie de l'Impact.

C'est un joueur qui travaille fort et qui a de superbes qualités alors ses succès ne sont pas surprenants. Jérémy Gagnon-Laparé, joueur du Fury FC d'Ottawa

Une dernière poussée vers les séries éliminatoires

Avant penser à battre un record sur le terrain, le Fury devra se concentrer sur le Bethlehem Steel FC. Ottawa doit affronter l'équipe de la Pennsylvanie, à l'étranger, mercredi.

Lors de leur premier affrontement, en mai, le Fury avait remporté une victoire de 1-0, grâce à un but marqué dans la première minute de jeu. « C'est une équipe très rapide vers l'avant. On va essayer d'être intelligents et de freiner ça pour ne pas permettre cette transition sur laquelle ils veulent mettre l'accent », mentionne Crépeau.

Actuellement installé au 7e rang de l'Association Est avec 35 points en 25 matchs, le Fury pourrait faire un bond jusqu'au 5e rang avec une victoire contre le Bethlehem Steel FC (36 points en 26 matchs). Cette possibilité donne une idée du portrait très serré au classement de la USL.

L'attaquant Kevin Oliveira (88) protège le ballon devant le banc du Fury et son coéquipier Tony Taylor (99) Photo : Matt Zambonin/Freestyle photography

Moins de 10 points séparent le 2e du 8e rang, dernière position donnant accès aux séries. « On ne peut pas se cacher. Notre intention est de gagner et tous les matchs sont d'une importance cruciale », affirme Jérémy Gagnon-Laparé.

Le milieu insiste sur le fait que le Fury ne doit pas modifier son style de jeu dans cette séquence primordiale. « Notre préparation est bonne. Les joueurs sont concentrés et tout le monde qui entre dans la formation fait bien. Il ne faut pas changer des trucs parce qu'on arrive en fin de saison. On veut gagner des matchs, ça change pas, il ne faut pas se mettre de la pression inutilement », conclut le numéro 2 .