Quand Joe Barriault a raconté son histoire publiquement pour la première fois, il n'a utilisé que son prénom et son visage avait été camouflé. Il se rappelle qu’à l’époque, il éprouvait beaucoup de honte et avait peur de l’Église catholique.

Aujourd'hui, les choses sont différentes et il ne craint plus de dénoncer cette institution. Il reconnaît désormais que ce qu'il dit s'être passé avec le prêtre n’est pas de sa faute, et comprend mieux ce qui peut pousser une personne à commettre des agressions sexuelles. Mais « il n’y a rien que le Vatican pourra dire qui améliorera les choses », dit-il.

Lundi, le pape François a publié une lettre destinée aux catholiques du monde, au sujet des abus sexuels commis par le clergé. Il y dit qu'aucun effort ne sera épargné pour prévenir les abus et que les catholiques doivent reconnaître l'histoire de l'Église en matière d'abus sexuel contre les enfants.

Tout ça est vide de sens. Ils veulent juste faire belle figure. Ils doivent prendre des actions concrètes. Joe Barriault

« Le vrai problème ce n’est pas que l’Église catholique a camouflé les cas d’agressions sexuelles, c’est qu’ils ont laissé les choses arriver en transférant les prêtres d’une paroisse à l’autre sans aviser les membres des communautés », ajoute-t-il.

Il dit que cette lettre a comme seul but de faire en sorte que les croyants continuent de soutenir l’Église.

« Je vois comment les choses peuvent sembler positives du point de vue de l’Église catholique. Ils veulent que les gens continuent à donner. Cependant, de mon point de vue, ce ne sont que des paroles en l’air. Ils auraient dû agir aussitôt que les victimes ont porté plainte », soutient-il.

Si un prêtre ne peut pas s’empêcher de faire des attouchements, l’Église doit le renvoyer. C’est aussi simple que ça. Joe Barriault

Joe Barriault souhaitait qu’Omer Desjardins soit jugé pour ses crimes, mais il n'obtiendra jamais satisfaction. Le père oblat est décédé le jour où il devait comparaître sous 10 chefs d’accusation pour des crimes de nature sexuelle à l'encontre de jeunes garçons au Manitoba. En 2015, il avait été condamné à six mois de prison pour une agression commise en 1978 à Marcelin, dans le nord de la Saskatchewan.