Les membres de Partenaires pour un Québec français (PQF), notamment des syndicats et la Société Saint-Jean-Baptiste, se disent inquiets. Dans les milieux de travail de la province, affirment-ils, le français recule, et ce, même si des progrès ont été enregistrés 40 ans après l'adoption de la Charte de la langue française.

En entrevue à ICI RDI, mardi, Jacques Létourneau, président de la Confédération des syndicats nationaux (CSN), s'est fait le porte-parole de PQF. Selon lui, dans le contexte actuel de mondialisation et de pénurie de main-d'oeuvre, « le patronat réclame sans arrêt l'apport de davantage de travailleurs migrants ».

Certes, le français est la langue de travail et celle de l'administration publique québécoise, rappelle M. Létourneau. Mais l'arrivée de quantité de migrants sur le marché du travail « pose la question des mesures de francisation et de l'intégration », des domaines qui sont sous-financés, dit-il.

L'an dernier, la vérificatrice générale du Québec avait qualifié d'« échec » la francisation des immigrants au Québec. À ce chapitre, les membres de PQF déplorent que rien n'existe pour « mesurer les résultats concrets » des programmes de francisation. Ils suggèrent à l'Assemblée nationale de créer un poste de commissaire à la langue française, poste qui serait indépendant des partis politiques.

« Car souvent, c'est une question très politique », de dire M. Létourneau.

Les Partenaires pour un Québec français voient aussi d'un oeil inquiet « ces affichages tous azimuts de postes bilingues » et ils réclament que les employeurs aient à justifier pareille exigence.