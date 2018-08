À l’automne 1968, le mouvement de contestation québécois s’amorce au Collège Lionel-Groulx. Début octobre, appuyés leur association, les étudiants se rebellent et s’emparent des locaux du cégep. Une semaine plus tard, les trois quarts des cégeps sont paralysés, certains sont occupés.

Un an après la création des collèges d’enseignement général et professionnel, les étudiants souhaitent dénoncer un système d'éducation qui demeure selon eux injuste et difficilement accessible.

Leur préoccupation principale est le manque de débouchés à l’université. Les deux grandes universités montréalaise, l’Université de Montréal et l’Université McGill, ne peuvent accueillir la masse d’étudiants qui sortent dorénavant de la formation générale du cégep.

Les cégépiens revendiquent la création d’une deuxième université francophone dans la métropole québécoise et un investissement dans les programmes de prêts et bourses.

Le 31 octobre 1968, l’émission Tirez au clair réunit dans un grand débat des représentants du mouvement étudiant, du milieu de l’enseignement et du gouvernement.

L’animateur Jacques Keable fait le point sur la vague de contestation à travers le monde qui atteint maintenant le Québec.

Étudiants, administrateurs, syndicalistes et politiciens donnent ensuite leur point de vue sur les revendications du mouvement entrepris par les cégépiens.

L'occupation c'est un symbole, que ce soit un symbole de révolte ou de rébellion, contre un système d’éducation qui ne doit plus fonctionner en vase clos, qui doit s'ouvrir. Un étudiant en sciences sociales

Parmi les participants à ce forum, vous reconnaîtrez un jeune Claude Charron, alors vice-président de l’Union générale des étudiants du Québec.

D’autres futurs politiciens se démarquent aussi cette année-là dans le mouvement étudiant, notamment Louise Harel, Gilles Duceppe et Jean Doré.

De l’autre côté de la table, Bernard Landry est un conseiller du ministre de l'Éducation Jean-Guy Cardinal. Durant le débat, il critique sévèrement la manière des cégépiens tout en se montrant sensible à leurs préoccupations.

La réflexion qui s'est faite, qu’elle se soit faite sur les sujets d'ensemble ou des sujets particuliers, comme l'accès au marché du travail, c'était une des réflexions collectives des plus valables que le Québec ne se soit jamais permis. Bernard Landry

Le 18 décembre 1968, le gouvernement de Jean-Jacques Bertrand adopte la loi 88 permettant la création de l’Université du Québec, un réseau d’universités francophones publiques.

Suivra le mouvement McGill français en mars 1969.