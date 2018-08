Un texte de Vincent Champagne

L’annonce, faite mardi matin, prévoit en effet d’éliminer la facturation entre les différentes institutions, ce qui aura pour effet d'alléger leurs tâches administratives.

« Traditionnellement, il y avait des factures entre la Ville, les arrondissements et les écoles. C’était assez complexe et différent d’un arrondissement à l’autre. Maintenant, il n’y aura plus de coûts », explique Rosannie Filato, membre du comité exécutif et responsable du Développement social et de la Jeunesse.

La Ville va ainsi économiser environ 1,4 million de dollars, une perte pour les commissions scolaires qui sera absorbée par le ministère de l’Éducation, des Loisirs et des Sports.

Comme on le sait, ce sont les mêmes enfants et les mêmes familles à la commission scolaire et à la ville. L’objectif de tout le monde, c’est que ce soit plus accessible. Rosannie Filato, membre du comité exécutif de Montréal

L’entente de principe vise une « utilisation optimale des infrastructures de qualité » des écoles, qui sont souvent fermées le soir et la fin de semaine, indique le communiqué transmis aux médias.

« Ça se fait déjà à certains endroits, indique Mme Filato. Ce qu’on veut faire, c’est harmoniser ce qui se passe dans les arrondissements. »

Selon la conseillère municipale, la négociation de telles ententes se faisait dans les arrondissements, sans vision plus globale, ce à quoi vient remédié l’entente conclue avec le gouvernement, qui est aussi partie prenante de l'accord.

L’élimination d’une couche d’administration permettra d’économiser environ 500 000 $ par année, indique le ministère.

Il s’agit, pour le moment, d’un projet pilote pour l’année 2018-2019. Les coûts définitifs seront confirmés à la fin de l’année.

Cette négociation a été rendue possible par la reconnaissance du statut de métropole de Montréal, indique Québec, puisque la Ville a récupéré certains pouvoirs, notamment en ce qui a trait aux infrastructures et équipements scolaires.