Tedcastle Oil Products (TOP), exploitée en Irlande sous la bannière Top Oil, est un important fournisseur d’essence, de diesel et d’huile à chauffage.

Dans un communiqué, Irving Oil indique que Top Oil vend plus d’un milliard de litres de carburant chaque année à ses clients résidentiels et commerciaux et a récemment étendu ses activités pour y inclure le carburant pour avions.

La transaction, dont les termes financiers n’ont pas été divulgués, doit être approuvée en Irlande par l’agence gouvernementale sur la concurrence et la protection des consommateurs.

Irving Oil affirme vouloir maintenir toutes les activités actuelles de Top Oil si la transaction est approuvée.

En 2016, l’entreprise pétrolière basée au Nouveau-Brunswick avait acheté la seule raffinerie d’Irlande, Whitegate.