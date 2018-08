Le site qu'ils ont créé, Wheel Estate, met en relation des propriétaires de caravanes de tout type avec des clients qui cherchent à passer quelques jours de camping, sur un modèle proche de celui de Airbnb.

Le couple d’Okotoks, dans le sud de l’Alberta, a eu l’idée de ce service il y a 10 ans, quand ils ont voulu louer le VR de leurs voisins. Ils ont alors compris que l’assurance de leurs amis ne fonctionnerait plus dès le moment où ils échangeraient de l’argent.

« On traversait la crise économique à ce moment-là et on voulait juste partir quelques jours pour un voyage à bas prix », se souvient Cherie Ball.

Le couple a eu besoin de six années pour trouver un assureur prêt à travailler avec l’entreprise qu’ils voulaient lancer.

Incidents rares

Wheel Estate en est maintenant à sa deuxième saison et les incidents sont peu nombreux. La plupart du temps, il s’agit de fenêtres endommagées par le vent.

Les Ball disent que leur site offre des tarifs bien moins élevés que ceux d'autres entreprises de location, qui doivent payer des frais d’assurance plus élevés.

Depuis le lancement de leur entreprise, la famille Ball a acheté son propre véhicule récréatif, mais « nous n’avons pas encore eu le temps de l’utiliser, raconte Cherie Ball, nous sommes trop occupés. »