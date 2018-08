Rider Express Transportation, créée pour pallier la fermeture de la Compagnie de transports de la Saskatchewan (STC) l’an dernier, offre déjà des trajets pour les villes de Regina, Swift Current, Saskatoon et Prince Albert en utilisant de petits autocars de 15 places. Le président de la compagnie, Firat Uray, estime qu’avec quelques ajustements, ce même service serait présent dans davantage de régions en Saskatchewan, mais il pourrait également effectuer des trajets interprovinciaux d’ici un mois, après la fin du service de l’entreprise Greyhound dans l’Ouest canadien.

« Si tout va bien, le service serait offert à la mi-septembre. Nous avons déjà fait des demandes de permis dans ces provinces [Colombie-Britannique, Alberta et Manitoba] et nous achetons actuellement de nouveaux véhicules pour agrandir notre flotte », précise-t-il.

Ces nouveaux autocars seront plus gros que les véhicules de 15 places qu’utilise présentement l’entreprise en Saskatchewan et pourront transporter de 46 à 55 passagers.

Le président de Rider Express Transportation, Firat Uray Photo : CBC/Kirk Fraser

Du service sept jours sur sept

M. Uray est optimiste et croit qu’il sera possible d’offrir des déplacements tous les jours de la semaine. Dès le début de ses opérations, Rider Express Transportation offrira un trajet vers l’est, de Vancouver à Calgary, deux fois par jour, et un trajet vers l’ouest, de Winnipeg à Vancouver, une fois par jour.

Même si Greyhound a estimé que ses trajets d’autocars n’étaient pas rentables, Firat Uray déclare que le grand nombre de Canadiens vivant dans les provinces de l’Ouest est une raison suffisante pour croire au succès de son projet.

« Environ 10 millions de personnes vivent dans les provinces de l’Ouest canadien et ce service est indispensable. Et je pense qu’avec ce grand nombre d’utilisateurs potentiels, nous aurons du succès ».

Le 9 juillet dernier, l’entreprise d’autocars Greyhound a annoncé qu’elle cesserait de desservir l’Ouest canadien le 31 octobre 2018. L’une des raisons évoquées, outre la mauvaise rentabilité du service en milieu rural, était la baisse d’achalandage de 41 % depuis 2010.