Le consortium attend la réponse de Santé Canada pour obtenir un permis de production à des fins thérapeutiques et ainsi exécuter son projet intitulé Altitude 640.

L’usine serait construite sur un terrain de plus de 10 millions de pieds carrés situé en bordure de la route 138, à Petite-Rivière-Saint-François.

Le cannabis serait cultivé en serre. Environ 100 000 kilos y seraient transformés annuellement.

Création d’emplois

Martin Dufour, vice-président du Groupe Kaméléon, souligne que de nombreux emplois seraient créés dans la région de Charlevoix, si le projet va de l’avant.

« On va créer des emplois de qualité. Un peu plus de 400 emplois. C’est un projet où l’aspect de la sécurité est mis de l’avant. On se voit comme une sorte de pharmaceutique nouveau genre », mentionne l’homme originaire de Charlevoix.

Le projet du Groupe Kaméléon Inc. en chiffres 400 employés d’ici 2020

50 employés-cadres

Un laboratoire de recherche et développement

Une fondation pour redonner à la société

Une usine de transformation

Près de 100 000 kilos annuellement de cannabis

Plus d’un demi-million de Canadiens pourraient participer au programme de cannabis médical d’ici 2024

Pleine croissance

M. Dufour estime que le marché du cannabis thérapeutique est en pleine croissance, indépendamment de la légalisation de la marijuana en octobre.

« Le produit serait vendu à des pharmaceutiques et des transformateurs. Les règles de Santé Canada sont parmi les plus sévères sur la planète. Donc, c’est attirant pour les pharmaceutiques, car ils savent que c’est du produit de qualité ».

Le Groupe Kaméléon, dont le siège social est sur la Grande Allée, à Québec, espère obtenir l'aval de Santé Canada pour la construction de son usine entre le 15 octobre et 15 décembre.