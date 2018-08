Le Cégep de l'Outaouais avait tenté à plusieurs reprises d'obtenir ce centre. Cet été, la ministre de l'Enseignement supérieur Hélène David a finalement octroyé un financement de 150 000 dollars annuels pour les trois premières années, après quoi il augmente à 200 000 dollars.

Le CCTT permettra de faire de la recherche et de l'innovation en cybersécurité.

On pense qu'avec la cybersécurité et notre incubateur, on rentre dans les besoins de l'Outaouais particulièrement de Gatineau , explique le directeur du Cégep de l'Outaouais Frédéric Poulin, en entrevue à Radio-Canada.

Financé par le fédéral et le provincial, un incubateur d'entreprises est aussi présentement en construction derrière le campus Gabrielle Roy.

Il permet de faire la jonction entre l'expertise des 450 membres, les nouveaux équipements du cégep et de la communauté d'affaires.

Au niveau des PME, du milieu des affaires, il y a des besoins à combler Frédéric Poulin, directeur du Cégep de l'Outaouais

Un nouveau programme en informatique

Le cégep avait jusque là deux classes pour le DEC en informatique, il y en a dorénavant quatre.

Les inscriptions ont quasiment doublé. La sécurité informatique est de plus en plus populaire. La demande est là. Le nom des programmes est plus concret par rapport au contenu. Maintenant "réseau et cybersécurité" et "programmation en sécurité" va vraiment chercher exactement ce que l'on fait , explique Guillaume St-George, coordonnateur du programme.

Les étudiants diplômés de ces programmes sont courtisés par les employeurs de la région qui offre des stages rémunérés.

Dès le printemps dernier, on a eu des employeurs qui voulaient nous rencontrer pour avoir des étudiants en 6e session , poursuit M. St-George.

Demandes d'inscription stables

Mercredi, 1930 nouveaux cégépiens vont faire leur rentrée.

La bonne nouvelle, c'est que nos inscriptions sont stables, a noté M. Poulin. On sait que partout dans le réseau, la démographie est à la baisse au niveau du palier collégial. Si la tendance se maintient, ça devrait reprendre à la hausse.

Avec les informations de Rachel Gaulin