« C'est avec grande émotion que nous voulons remercier les employés, clients et tous ceux et celles qui nous ont accompagnés durant ce beau voyage. Sans vous, rien de tout cela n'aurait été possible. À tous, au revoir et à bientôt », peut-on lire.

On ignore les raisons de la fermeture du Manhattan. Le copropriétaire, Mario Grandchamp, ne souhaite pas commenter les événements pour le moment. Il indique toutefois que la boîte de nuit est fermée depuis dimanche

Un plan de la terrasse du Bar Le Manhattan à l'angle des rues des Forges et Notre-Dame Centre Photo : Bar Le Manhattan

Il y a deux ans, l'entreprise avait rénové sa terrasse au deuxième étage, coin Notre-Dame et des Forges, un projet qui avait nécessité un investissement de plusieurs centaines de milliers de dollars.

À l'origine, le projet avait soulevé plusieurs questions chez certains conseillers municipaux, qui avaient fait valoir que le patrimoine architectural du centre-ville en serait affecté.