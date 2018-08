Avec les informations de Piel Côté



Il s'agit avant tout d'une procédure administrative, puisque la cathédrale remplit les critères pour l'obtention d'un tel statut.



Le maire d'Amos, Sébastien D'Astous, voit déjà les bénéfices associés à ce projet.

On juge que ce sera plus attractif et plus vendeur de pouvoir annoncer que ce bâtiment-là est historique au niveau du patrimoine religieux, partout dans le Canada. Sébastien D'Astous, maire d'Amos