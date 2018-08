Dans l'ère ou le gaspillage alimentaire devient une préoccupation de société, de plus en plus de producteurs décident de venir en aide aux banques alimentaires lorsque les champs regorgent de fruits et de légumes frais. Dans leur planification, des parcelles de champs seront carrément réservées aux banques alimentaires.

« Autant le petit jardinier résidentiel trop ambitieux que le producteur à grande échelle sont sensibilisés à notre cause et au gaspillage alimentaire. On voit une belle progression de la qualité des produits que l'on reçoit », raconte Geneviève Côté , directrice générale de Moisson Estrie.

Moisson Estrie récupère déjà dans les épiceries des denrées périssables, mais l'offre des agriculteurs vient bonifier l'offre aux usagers de la banque alimentaire.

L'offre alimentaire provenant des producteurs maraîchers par exemple permet d'offrir une plus grande variété de fruits et de légumes. « Les plants de basilic vont flétrir rapidement, des pois mange-tout des concombres et des tomates. Ce sont des aliments qui sont souvent acheminés chez nous et ils ont été cueillis le matin de la livraison dans nos locaux », ajoute Mme Côté qui précise que les denrées sont redistribuées à une trentaine d'organismes de la région qui viennent en aide aux moins nantis.

L'arrivée de ses produits frais demande toute une gestion.

Lundi nous avons reçu une tonne de petits concombres alors il faut s'assurer que d'ici la fin de la semaine ils seront tous distribués dans notre réseau. Geneviève Côté, directrice générale de Moisson Estrie

Même les jardiniers urbains participent

Du jardinier en herbe au jardinier ambitieux, ils sont nombreux à acheter des plants supplémentaires afin de contribuer à leur façon. « On a même des gens qui ont des jardins communautaires qui viennent porter sur nos tablettes leurs surplus et ça complète bien la chaîne pour nous et ça nous permet de répondre à la demande. »

Geneviève Côté rappelle que la période estivale est un moment de grande demande chez Moisson Estrie. Les enfants sont en congé, les parents sont en vacances si bien que le frigo doit être plus rempli pendant cette période de l'année.