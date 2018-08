On prévoit de 40 à 60 mm de pluie pour les régions de Parry Sound, Rivière des Français, Nipissing, North Bay, l’île Manitoulin et Blind River.

Une zone d’averses et d’orages envahira ces régions plus tard ce matin ou en début d’après-midi et devrait persister au cours de la soirée de mardi.

Les pluies abondantes prévues devraient aider dans le combat d’incendies de forêt, notamment Parry Sound 33 qui est contenu, mais pas encore maîtrisé. Photo : Environnement Canada

Une quantité plus importante est possible par endroits sous l’effet des plus fortes averses de pluie et des orages.

L’office de protection de la nature de North Bay-Mattawa a d’ailleurs émis un avertissement de niveau 1, ce qui signifie qu’il y a un risque potentiel d’une augmentation des niveaux d’eau, d’érosion du sol et d’inondations.

Selon l’office de protection de la nature de North Bay-Mattawa, les débits et les niveaux de l’eau sont normaux ou un peu bas selon les secteurs. Photo : Pixabay

Des précipitations à hauteur de plus de 50 mm sont possibles. Nous surveillons et nous ferons des mises à jour si nécessaire , a dit dans un communiqué, Katelyn Lynch, de l’office de protection de la nature de North Bay- Mattawa.

L’organisme note qu’en cette période-ci de l’année, les débits et les niveaux de l’eau sont normaux ou un peu bas selon les secteurs.