Un texte de Jean-François Deschênes selon les informations d'Émilie Talbot-Hamon

Un des résidents dit avoir retrouvé du diesel au bas de la rue Père-Watierde, d'où l’inquiétude encore vive des résidents lors de la rencontre publique du conseil municipal de lundi soir.

Ils demandent notamment aux autorités de faire des tests de qualité pour savoir si elle a été contaminée et de faire un suivi à long terme.

Une résidente a rappelé les dépenses qu’elle devra faire pour acheter de l’eau potable, tandis qu’une autre mère de famille demande que la Ville assume la facture le temps que tout danger soit écarté.

Ça fait une semaine qu'on la boit, notre eau. Quand on a su ça, on a frappé un mur, on est allés acheter de l'eau. Résidente du secteur de Saint-Majorique.

Une quinzaine de résidents mécontents de Saint-Majorique se sont présentés au conseil municipal. Photo : Radio-Canada/Émilie Talbot-Hamon

Manque de communication

Les résidents ont aussi dénoncé le manque de communication des autorités.

Le directeur général, Sébastien Fournier, a fait son mea culpa en admettant que Gaspé aurait pu agir plus vite. « On ne peut pas dire qu'[il y a un danger], mais on ne peut pas dire qu'il n’y a pas de danger. Oui, on aurait peut-être dû être plus proactifs. »

M. Fournier a assuré que la qualité de l'eau potable sera évaluée. Cependant, la façon dont cela sera fait reste à établir. La Ville pourrait faire les tests ou encore elle pourrait fournir l'équipement d'analyse aux résidents.

Aussi, Gaspé ajoute qu'elle se dit ouverte à payer de l'eau embouteillée aux résidents de ce secteur. Elle ajoute que les travaux de décontamination ont été effectués vendredi dernier par le ministère de l'Environnement.