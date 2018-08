Un texte d’Alain Rochefort

L'équipe de Québec menait 4-1 sur les Champions d’Ottawa lorsque les lumières se sont éteintes en début de sixième manche. Et elles ne se sont pas rallumées à temps pour poursuivre le match.

L’action reprendra donc avec les Champions au bâton sur le coup de 15 h. Les spectateurs qui assisteront à la fin du match devront toutefois quitter l'enceinte du stade dès le dernier retrait. Une autre partie « payante », pour laquelle les supporteurs devront posséder des billets, sera présentée à compter de 19 h.

Les Capitales ne rembourseront pas les billets pour la rencontre interrompue, puisqu’au moins cinq manches ont été disputées avant la panne de courant.

20e anniversaire souligné

Par ailleurs, les Capitales ont célébré leur 20e anniversaire. Les joueurs étoiles de différentes époques étaient invités pour l’occasion, explique le président des Capitales, Michel Laplante.

« C’est le fun de se rappeler ça. Et c’est le fun de les comparer. Certains disent : "Ouin, dans le temps, c’était un peu moins fort." Au contraire, il y avait plus d’équipes. On joue à ce jeu-là de comparer les statistiques entre nous », raconte l’homme de baseball.

L’entraîneur actuel, Patrick Scalabrini, a pour sa part été nommé gérant étoile des 20 ans de l'organisation québécoise.