Un texte d'Agnès Chapsal

On demande aux gens de s'approvisionner en vins et spiritueux aujourd'hui, mais mercredi on demande aux gens de ne pas franchir les lignes de piquetage , indique Michel Quijada, président du Conseil central des syndicats nationaux de l'Outaouais (CSN) en entrevue à Radio-Canada.

Toutes les succursales de l'Outaouais devraient être fermées.

Les employés de la SAQ avaient déjà débrayé le 17 juillet, mais cela n'avait pas été annoncé au préalable. Les cadres avaient ouvert une soixantaine de succursales vers midi dans toute la province.

Les parties patronale et syndicale achoppent sur deux enjeux : la conciliation famille-travail et la stabilisation des emplois.

L'employeur veut couper des heures, il veut modifier les horaires, le syndicat n'acceptera aucun recul sur ces points-là , détaille M. Quijada.

Pour sa part, l'employeur demande plus de flexibilité à ses employés. Il souhaite avoir un maximum de salariés disponibles en tout temps, tout en diminuant le nombre d'heures.

« Une tournée des députés »

Cette seconde journée de grève survient la veille du début de la campagne en vue des élections provinciales.

Le gouvernement devrait faire signe à l'employeur d'accélérer les négociations et de faire débloquer ça , croit M. Quijada.

Les syndicats s'attendent aussi à ce que les chefs des différents partis prennent position.

Certains partis politiques parlent de privatiser et de mettre en concurrence la SAQ , craint M. Quijada qui déplore le fait que 70 % des salariés travaillent à temps partiel et que l'obtention d'un poste à temps plein prenne en moyenne 12 ans.

Les grévistes feront aussi une tournée des députés ce mercredi.

On va manifester devant leurs bureaux pour que le gouvernement comprenne bien que nous on lâchera pas le morceau et on va continuer à faire de la pression précise Michel Quijada.

L'exercice budgétaire de la SAQ pour l'année 2017-2018 s'est clos sur un résultat net de 1,1 milliard de dollars. Cela représente une progression de 2,6 % par rapport à l’exercice précédent.

Les ventes de la SAQ ont atteint 3,3 milliards de dollars, soit une croissance de 4,1 %, comparativement à l'année précédente.

Les employés de la SAQ sont sans convention collective depuis le 31 mars 2017.