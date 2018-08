Le géant de l’informatique a indiqué qu'un groupe affilié au gouvernement de Vladimir Poutine avait visé des centres de recherches et d’information partisans (think tank), comme le Hudson Institute et l’International Republican Institute.



Microsoft a identifié des domaines sur le web créés au cours des dernières semaines par des comptes liés à la Russie. L’utilisateur qui cliquait sur ces liens se retrouvait alors sur des pages web semblant appartenir à ces groupes politiques, mais qui étaient en réalité gérées par des pirates tentant de voler leurs données.



Trois autres sites utilisant de faux noms de domaine et conçus pour ressembler à un site officiel du Sénat américain ont aussi été détectés par les équipes de Microsoft.



Cette annonce survient seulement quelques semaines après qu’une découverte du même genre eut révélé que la sénatrice démocrate Claire McCaskill avait été la cible de pirates informatiques russes sur son ordinateur de bureau.

Si tout indique que la vaste campagne de désinformation menée par des pirates russes lors de la présidentielle de 2016 visaient à favoriser un candidat – soit le républicain Donald Trump –, la récente découverte de Microsoft laisse à penser que ce n’est pas le cas cette fois-ci.

Plutôt que d’avantager un parti, « ces attaques semblent essentiellement avoir pour but de nuire à la démocratie », a déclaré Brad Smith, président en charge des affaires juridiques chez Microsoft.

Selon lui, rien n’indique que ces tentatives d’hameçonnage ont été un succès. Microsoft a déjà désactivé ces pages, a-t-il indiqué, sans donner plus de détails.

Les Russes veulent ainsi perturber et diviser. Brad Smith, président en charge des affaires juridiques chez Microsoft

« Il ne fait aucun doute » à savoir qui se cache derrière ces tentatives d’hameçonnage, a assuré Brad Smith.

Le Hudson Institute et l’International Republican Institute ont tous deux fait savoir qu’ils demeuraient vigilants face à ce type d’attaques puisqu’ils avaient l’habitude de se mettre à dos certains régimes autoritaires.



« Nous sommes fiers de savoir que notre travail attire l’attention de "mauvais citoyens". C’est signe que nous avons vraisemblablement une influence », a réagi David Tell, porte-parole du Hudson Intitute.



Cette organisation est notamment reconnue pour s’attaquer aux régimes kleptocratiques (basés sur la corruption); la Russie a déjà été l’une de ses cibles.



Du côté de l’International Republican Institute, qui fait aussi la promotion de la démocratie, son conseil d’administration réunit six sénateurs républicains, dont l’un des plus virulents critiques à l’endroit de Moscou, Mitt Romney, qui tentera de mettre la main sur un siège sénateur en Utah en novembre prochain.



En vue des élections de mi-mandat, Microsoft a aussi annoncé mardi qu’un service de protection contre les logiciels espions ou malveillants serait offert gratuitement aux candidats et aux organisations politiques utilisant déjà le service d’abonnement Office 365.