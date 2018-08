Un texte de Christine Bureau

Je ne rentrerai pas dans les détails. Il m'a remis sa lettre de démission et j'ai nommé M. Vincent Boutin par intérim pour le moment , a-t-il réagi en entrevue après le conseil municipal.

Dans une lettre envoyée aux médias, Pierre Tremblay dit avoir été rabroué et soumis à un exercice de musellement et d'intimidation par le maire Steve Lussier , ce que le principal intéressé nie complètement.

La réponse est très, très, très claire : il n'y a pas eu d'intimidation , a répliqué M. Lussier. Plus tard, il a souligné que c'est le conseiller lui-même qui lui a remis sa démission.

Le comité d'abord

C'est une suggestion de Pierre Tremblay faite sur la place publique qui a mis le feu aux poudres. La semaine dernière, il a proposé que le Centre de foires puisse permettre à des groupes sportifs en manque d'espace, comme le club de gymnastique Shergym, d'y tenir leurs activités.

Selon Steve Lussier, la suggestion aurait toutefois d'abord dû passer par le comité. C'est une logique, tout simplement , a-t-il précisé.

Lorsqu'on est conseiller et qu'on lance une idée, ça c'est une chose et c'est parfait de le faire. Mais c'est sûr qu'il faut faire attention. Si on lance une idée et qu'on signe au bas de la feuille "président ou présidente d'un comité", vous comprendrez que le comité doit avoir été informé en amont. Steve Lussier, maire de Sherbrooke

Questionné à savoir si ce genre d'agissement de la part d'un conseiller l'« irritait », le maire assure que le dossier est maintenant réglé. C'est sûr que c'est toujours fâchant la façon dont ça se fait. Tantôt, on était en huis clos, on en a discuté tout le monde, c'était correct.

Une idée qui fait son chemin

Selon le maire de Sherbrooke, la proposition de Pierre Tremblay pour le Centre de foires reste pertinente. Je ne suis pas contre, je l'ai même dit la semaine passée à la radio. Je n'étais pas contre du tout du tout.[...] Ça reste une idée qu'il voulait apporter, que je vais garder aussi. On va interpeller les services à ce sujet-là , soutient-il.

Le président par intérim du comité Sport et plein air, Vincent Boutin, est du même avis.

Je pense qu'on se doit d'étudier cette proposition-là. On a senti ce soir que Pierre Tremblay a mis beaucoup de coeur dans cette démarche-là et on se doit d'aller au fond de ces choses-là par respect pour le travail qu'il a fait au cours de la dernière année, mais aussi pour vider la question une fois pour toute , souligne-t-il.

C'est le conseil municipal qui doit décider de celui ou celle qui succédera à Pierre Tremblay au comité Sport et plein air, mais aussi au comité du fonds de legs des Jeux du Canada 2013 et d'Excellence sportive de Sherbrooke.

C'est sûr que j'ai de l'expérience, j'ai déjà fait ça dans le dernier mandat, mais ultimement, ce n'est pas moi qui décide, c'est le conseil , résume Vincent Boutin.