Un texte de Joane Bérubé



Québec a annoncé vendredi qu’il verserait 7,5 millions de dollars pour ce projet évalué à 16,2 millions de dollars.

Matane a ainsi eu un peu moins de 50 % du montant estimé. Il était difficile d'avoir plus, selon le maire de Matane, Jérôme Landry. « C’est le maximum de ce programme, dit-il, on est heureux de ce montant, sauf qu’on veut aller chercher plus. »

Jérôme Landry ne veut pas refiler tout le reste de la facture aux contribuables matanais. « On a déjà fait des démarches auprès de notre député Rémi Massé, précise M. Landry, l’avenue, qu’on voit pour aller chercher des sommes additionnelles c’est le prochain programme Chantier Canada-Québec où on pourrait avoir du financement tiers-tiers-tiers. »

La Ville de Matane s’assurera au préalable que Québec lui réserve la somme déjà avancée pour les travaux.

Le projet consiste à construire un complexe aquatique sur le terrain adjacent à la piscine existante. Le nouveau complexe doit comprendre un bassin de six corridors, un bassin récréatif, des tremplins et des gradins.

Ce qu’on espère, c’est avoir une nouvelle piscine pour l’automne 2020. Jérôme Landry, maire de Matane

Le bassin de la piscine actuelle, qui a plus de 50 ans, est fissuré. Le toit coule et le bâtiment présente des signes importants de détérioration. Les installations ont dû être fermées deux jours dernièrement en raison d’un problème de drain.