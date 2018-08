Un texte d’Édith Drouin

Ce changement reflète la volonté de la ville d’attirer des entreprises qui associent recherche scientifique et production.

Je pense qu’il est important dans le cadre de l’agrandissement du parc industriel de permettre ce type d’usage là [de recherche et développement] parce que c’est exactement le type d’industrie qu'on recherche. Marc Parent, maire de Rimouski

Cette nouvelle zone du parc industrielle fera partie de la zone industrialo-portuaire. Son changement de vocation a d’ailleurs un lien avec la rétrocession du port de Rimouski du fédéral au gouvernement provincial.

Les nouvelles zones du parc industriel de Rimouski Photo : Radio-Canada

Le maire n’a pas voulu s’avancer sur les entreprises qui pourraient venir s’y installer. Il affirme qu’il y a « toujours des projets en discussion » et qu’il manquait d’espace dans le parc industriel.

Pas d’information sur la venue possible de Costco

Quant aux rumeurs relatives à la possible venue du magasin à grande surface Costco à Rimouski, Marc Parent indique qu’il serait logique qu’un tel commerce veuille ouvrir ses portes ici.

On sait clairement que Costco considère que la ville de Rimouski peut être une ville qui serait considérée comme étant acceptable pour l’arrivée d’un magasin. Marc Parent, maire de Rimouski

Il précise par contre que la Ville ne possède pas de terrains commerciaux assez grands pour accueillir un Costco et que les négociations, si elles avaient lieu, se feraient donc entre la compagnie et des propriétaires privés, et non avec la Ville.