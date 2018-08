La compagnie World gym Laval a l'oeil sur cette grande surface pour établir une succursale à Sherbrooke. Dans le document présenté aux élus à la séance du conseil municipal lundi soir on peut voir qu'en plus du gym et de la piscine le centre comprendra une salle de yoga, une salle de spinning, et une salle de cardio cinéma.

« C'est un bâtiment qu'on va recycler et rénover afin de lui donner une deuxième vie. Ça devrait emmener un achalange supplémentaire au Carrefour », explique Vincent Boutin conseiller municipal à la Ville de Sherbrooke.

Voici ce à quoi pourrait ressembler l'aménagement du gym et de la piscine à l'intérieur de l'ancien Sears Déco à Sherbrooke. Photo : Ville de Sherbrooke

Les demandes de changement de zonage sont donc entamées en vue de l'arrivée de ce nouveau centre.



Une consultation publique sur le projet est prévue à la fin du mois de septembre.