Lors d'un dîner de levée de fonds vendredi, M. Trump a déclaré qu'il s'attendait à ce que Jerome Powell, qu'il a mis à la tête de l'institution, soit un homme qui aime « l'argent pas cher », mais a laissé entendre qu'il était déçu de la remontée des taux d'intérêt, selon les propos de participants à l'événement rapportés par le Wall Street Journal et Bloomberg News.

Lundi, le président Trump a réitéré ses critiques dans un entretien à l'agence Reuters en se disant « pas emballé » par le patron de la Réserve fédérale américaine (Fed).

En augmentant les taux, la banque centrale dope le dollar, ce qui rend les produits américains plus chers à l'exportation et va à l'encontre des objectifs du président Trump de réduire le déficit commercial.

De l'ombre sur les élections de novembre

L'argent plus cher rend également les crédits à la consommation et immobiliers plus onéreux, ce qui pèse sur les consommateurs américains, qui sont aussi des électeurs qui doivent aller aux urnes pour les législatives de mi-mandat en novembre.

C'est la troisième fois que le président américain s'en prend à la Réserve fédérale, rompant avec la tradition de ne pas commenter ses décisions publiquement pour préserver son indépendance.

Le 20 juillet, M. Trump s'était dit « mécontent » de la politique monétaire, mais avait alors admis qu'il laissait les banquiers centraux « faire ce qu'ils estiment être le mieux ».

Lundi, l'homme fort de la Maison-Blanche, interrogé sur la nécessité de l'indépendance de la Fed, semblait plus réticent. « Je crois dans ce qui est bon pour le pays », a-t-il lancé, estimant qu'il devait « recevoir de l'aide de la Fed ».

Interrogée, la Banque centrale est restée silencieuse, rappelant seulement les propos récents du président Jerome Powell, choisi par Donald Trump pour remplacer Janet Yellen, en février dernier.

Celui-ci a défendu l'indépendance de la Fed et sa mission remplie, selon lui, « avec objectivité, indépendance et intégrité ».