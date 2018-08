Je trouvais aussi important de l’informer [la population] sur comment sont utilisées les ressources financières qui me sont attribuées. La population m’a fait confiance en me choisissant comme députée de Chicoutimi en avril 2016 et je trouve tout à fait normal de lui rendre compte de mes actions , indique Mireille Jean dans un communiqué.

En plus de rappeler ses implications au plan social, politique et communautaire, la députée a présenté les détails de son rapport financier, indiquant que le budget annuel moyen de son bureau de circonscription est de 225 000 $.

Budget annuel moyen du bureau de circonscription de Mireille Jean : 225 000 $ Ce montant inclut : Salaires des employés : 136 341 $

Budget de fonctionnement incluant le coût du loyer : 38 175 $

Communications citoyennes : 34 631 $

Fournitures et papeterie : 8918 $

Formation, déplacements et autres : 6941 $

De ce montant, 61 %, soit un peu plus de 136 000 $, sont versés en salaire aux deux employés qui travaillent à temps plein et aux trois autres qui sont embauchés à temps partiel.

En ce qui concerne les frais d’hébergement à Québec, Mireille Jean a dépensé 15 393 $, soit une centaine de dollars de moins que le montant maximal prévu.