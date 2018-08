Un texte de Marie-Josée Paquette-Comeau

Possédant une érablière de 5700 entailles, Marc Michaud, déplore le manque d’équité entre les nouveaux producteurs et ceux établis depuis plusieurs années.

En moyenne, la Fédération des producteurs acéricoles du Québec garantit l’achat de près de 3 livres par entaille aux producteurs québécois. En 2018, le prix était de 2,88 $ la livre. Pour les nouveaux producteurs, l’achat se limite à 2,5 livres par entaille.

Marc Michaud, acériculteur Photo : Radio-Canada

Start-nous donc à 3 livres comme tout le monde. On start, c’est là qu’on a besoin de soutien […] pis on a moins parce qu’on est nouveaux. Marc Michaud, acériculteur

Une demande appuyée par Mathieu Poirier, nouveau dans l’entrepreneuriat acéricole.

M. Poirier a investi 450 000 $ pour une nouvelle érablière de 10 000 entailles dans la Vallée de la Matapédia. En 2018, Sucreries Poirier a extirpé à peine 1,3 livre de sirop par entaille, ce qui est en deçà de son contingent. Une année difficile qu’il ne pourra pas rembourser avec les surplus des années futures, selon les règles de la Fédération.

Mathieu Poirier, acériculteur Photo : Radio-Canada

Je ne pourrai pas dire que j’ai une bonne saison 2019, donc je vais payer l’année 2018 où je suis 30 000, 40 000 en dessous. Non. Mathieu Poirier, acériculteur

Un contingent représente la production autorisée pour laquelle la Fédération des producteurs acéricoles du Québec garantit un paiement basé sur le nombre d’entailles.

C’est que les nouveaux acériculteurs ne possèdent pas d’historique auprès de la Fédération. Les revenus plafonnent donc à 2,5 livres par entaille, ce qui représente le seuil de rentabilité pour certaines érablières équipées à la fine pointe de la technologie. L’entreprise pourra augmenter son contingent qu’après trois ans d’existence.

D’ailleurs, Mathieu Poirier s’inquiète du temps nécessaire à la Fédération pour écouler les surplus accumulés. Actuellement, la Fédération écoule le sirop d’érable produit en 2011.

Moi, je vais payer de l’intérêt sur ma dette pendant ce temps-là. Mathieu Poirier, acériculteur

Selon Mathieu Poirier, la Fédération devrait assouplir les règles pour les nouveaux acériculteurs afin d’éponger le déficit créé cette année.

Tout comme les deux autres acériculteurs, Pierre Couture de la Ferme Couture et Val inc. a dû négocier une entente avec la Financière agricole du Québec et son institution financière.

Pierre Couture, acériculteur Photo : Radio-Canada

Si j’avais eu à faire mes paiements, payer le capital, c’est clair que je n’avais pas assez de sirop pour payer mes obligations cette année. Pierre Couture, acériculteur

Pour aider les nouveaux acériculteurs, la Financière agricole du Québec a accordé divers accommodements, dont un moratoire sur les paiements. C’est sûr que ça entache mon dossier et mon prêt monte vu que je ne donne pas de capital , déplore Mathieu Poirier.

Ces ententes avec La Financière agricole ont fait office de baume pour ces trois acériculteurs qui auraient aimé avoir le même genre d’ouverture de la part de leur Fédération.

La Fédération réagit

En réponse à ces doléances, le directeur général adjoint à la Fédération des producteurs acéricoles du Québec, Paul Rouillard, indique que c’est en partie grâce au travail de la Fédération que la Financière agricole a été sensible aux besoins des producteurs.

D’ailleurs, il rappelle qu’en 2015, la Fédération avait demandé à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec d’assouplir les normes relativement au contingent pour les nouveaux acériculteurs, et ce, dès la deuxième année de fonctionnement. Une demande qui avait été refusée par la Régie sous prétexte d’équité envers l’ensemble des membres.

Le directeur général adjoint de la Fédération des producteurs acéricoles du Québec, Paul Rouillard Photo : Radio-Canada

Paul Rouillard croit qu’éventuellement un ajustement au contingent octroyé aux nouveaux acériculteurs sera approuvé par la Régie, mais pour l’heure, cette demande n’a pas été reconduite.

Beaucoup de demandes de modifications aux règlements ont été faites, mais celle-là n’a pas encore été faite. Paul Rouillard, directeur général adjoint à la Fédération des producteurs acéricoles du Québec

Les nouveaux acériculteurs doivent garder espoir pour la vente des surplus selon M. Rouillard. On ne sait jamais quand les surplus de la réserve stratégique seront écoulés . La Fédération prévoit sortir de 15 à 20 millions de livres de sirop cette année.

Des mécanismes sont en place pour aider tous les acériculteurs, précise M. Rouillard. Par exemple, en début d’année, une avance à l’entaille sera envoyée pour aider tous les producteurs.