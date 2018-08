L’organisme a lancé une enquête sur ses pratiques après qu’un examen effectué par Action cancer Ontario a révélé la présence d’excédents de trois médicaments spécifiques dans les voies d’administration du médicament.

Les patients en Ontario ont été informés, mais moins de 10 d’entre eux ont dû subir un retraitement, d’après les responsables d’Action cancer Ontario.

À lire aussi : CancerCare Manitoba est contraint de supprimer des postes

L’enquête au Manitoba a révélé que 175 patients ont été touchés par une administration de doses trop faibles. Les infirmières utiliseront un nouveau système d’administration des médicaments dès lundi.

Des risques faibles

La semaine passée, Action cancer Manitoba n’avait pas jugé utile de prévenir les patients, estimant qu’aucun tort ne leur avait été causé et que cela générerait une anxiété inutile.

« Nous ne pensons vraiment pas que cela a réduit l'efficacité des médicaments », délare Piotr Czaykowski, médecin-chef d’Action cancer Manitoba.

Les trois médicaments - le pembrolizumab, le nivolumab et le panitumumab - sont classés comme des anticorps monoclonaux, souvent utilisés pour traiter les cancers de la vessie et du poumon et les mélanomes.

Ces anticorps sont généralement administrés à des concentrations plus élevées que les médicaments de chimiothérapie.

Étant donné qu'ils possèdent une fenêtre thérapeutique « beaucoup plus large » que la seule chimiothérapie, le Dr Piotr Czaykowski pense qu’« il n'y a vraiment aucun risque pour les patients ».

Barret Procyshyn, président de l'Association des pharmaciens du Manitoba, n’est toutefois pas du même avis. Il affirme qu’il y a toujours des risques si un patient ne reçoit pas la dose complète de médicament requise.