Un texte de Marilyn Marceau

Le Cégep de Trois-Rivières est l’un des rares au Québec qui a décidé de complètement bannir la cigarette et le vapotage sur ses terrains, ce qui inclut aussi les résidences étudiantes.

La loi exige que les fumeurs se tiennent à neuf mètres de distance des fenêtres et des portes pour fumer, mais le Cégep de Trois-Rivières va plus loin avec sa nouvelle politique.

Les étudiants que nous avons rencontrés nous ont dit que ça n'allait pas trop changer leurs habitudes, hormis le fait qu’ils devront aller fumer plus loin.

En juin dernier, le conseil d’administration a voté une nouvelle politique pour un Cégep sans fumée, c’est donc dire qu’on va un peu plus loin que la loi ne l'exige , précise le directeur des services aux étudiants, Réjean Paquet.

Avant, au Cégep de Trois-Rivières, c'est la loi québécoise qui s'appliquait et qui dit que les gens doivent se trouver à neuf mètres des portes et des fenêtres pour fumer. Photo : Radio-Canada/Marilyn Marceau

Dans la foulée de cette nouvelle politique, le cégep va offrir de l'aide à ceux qui veulent arrêter de fumer.

En devenant un campus sans fumée, on s’est dit, on ne peut pas juste interdire de fumer sur nos terrains, on doit aussi offrir des services d’aide et de soutien à ceux qui souhaiteraient se débarrasser de cette habitude , affirme le directeur des services aux étudiants.

Une campagne d’information sur le cannabis

Les cégeps doivent aussi composer avec la légalisation de la marijuana le 17 octobre prochain.

Pour accompagner les étudiants dans ce changement, le Cégep de Trois-Rivières va lancer dans les prochaines semaines une campagne d’information et de sensibilisation.

Il ne faut pas prétendre que les étudiants ont fait la lecture de la loi et qu’ils la connaissent [...] Et l’autre élément, ajoute Réjean Paquet, c’est de bien informer les étudiants sur qu’est-ce que le cannabis, qu’est-ce qu’on en fait quand on a une consommation de temps en temps par rapport à une consommation régulière ou intensive.

Ce n’est pas l’idée d’interdire et de dire c’est méchant, c’est mauvais. On a des gens qui prennent de l’alcool de façon correcte et il y en a d’autres qui abusent et ça va être la même chose pour le cannabis. Réjean Paquet, directeur des Services aux étudiants au Cégep de Trois-Rivières

Pour ce qui est des cégépiens d’âge mineur, le cannabis restera illégal. Pour les étudiants majeurs, il sera interdit, en vertu de la loi québécoise, de posséder ou de consommer du cannabis dans les établissements scolaires et sur leurs terrains.

Si des étudiants décident de consommer en dehors du terrain du cégep, mais qu'ils se présentent en cours avec les facultés considérablement affaiblies, les professeurs ont le droit de leur demander de quitter la classe. Cette règle s’applique que la personne soit sous l'effet de l'alcool, de cannabis ou de toute autre drogue.

Avec la collaboration d’Elyse Allard