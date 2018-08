Un texte de Christine Bureau

Dans l'échange d'informations, de part et d'autre, c'était impossible de pouvoir divulguer certaines informations. Des deux côtés, on sait les noms, mais on n'était pas proactifs dans la protection de nos jeunes filles. [...] C'était rendu évident qu'il fallait s'entendre avec le CIUSSS de l'Estrie - CHUS , estime le directeur du SPS, Danny McConnell.

Les policiers pourraient aussi avoir accès à d'autres détails, comme des modus operandi et même le nom de certains individus faisant du recrutement de jeunes filles.

Danny McConnell, chef du Service de police de Sherbrooke Photo : Radio-Canada

Cependant, insiste le directeur, l'entente intervenue entre les deux parties n'est pas le résultat d'une hausse du recrutement à Sherbrooke.

Je ne dis pas par le message aujourd'hui qu'on a des gangs de rue. Je ne dis pas aujourd'hui qu'officiellement, les Hell's Angels sont établis sur notre territoire. Par contre, par prévention, et dans un but de recrudescence potentielle, le service de police a voulu être proactif , assure-t-il, notamment en s'assurant la collaboration du Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse.

Soirées pour les mineurs en diminution

Le chef du SPS note d'ailleurs que le nombre de soirées destinées aux adolescents a diminué à Sherbrooke. En mars dernier, le SPS a lancé un avertissement sur ces soirées organisées par des promoteurs privés.

Notre section des renseignements criminels nous informait qu'effectivement, il y avait du recrutement auprès des jeunes filles pour faire de la prostitution [lors de ces soirées] , note M. McConnell.

La présente « accalmie » est due selon lui au travail des policiers et des autres intervenants pour encadrer ces soirées.

C'est pour ça que je parle de potentiels gangs de rue parce que, suite à ça, ça a été diminué de beaucoup. Danny McConnell, directeur du SPS

Impossible cependant d'obtenir des chiffres, notamment sur le nombre de proxénètes arrêtés par le SPS d'ici le début de l'année. [Comme] ce sera plus facile, on pourra possiblement commencer à cumuler certaines informations de ce genre-là qu'on pourra vous communiquer en temps et lieu , précise-t-il.

Le SPS compte maintenant des enquêteurs spécialisés « pour bien comprendre le phénomène de la prostitution ». Même si l'entente signée entre les deux parties intervient dans un cadre juridique « très strict », « très peu » d'informations pourront rester confidentielles lors des échanges entre les policiers et le CIUSSS de l'Estrie - CHUS.

Selon Dany McConnell, les services de police des villes de Montréal et Longueuil ont également des ententes semblables.