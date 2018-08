Le vice-président aux affaires publiques, Frédérik Boisvert, souhaite obtenir des engagements.

« C’est une occasion unique pour les leaders des différentes formations politiques de venir prendre des engagements au chantier, notamment au niveau des appels d’offres en cours », indique-t-il, faisant référence au CTMA vacancier.

L’appel d’offres lancé la semaine dernière par le gouvernement du Québec exige seulement 30 % de contenu québécois pour la construction, ce qu’a dénoncé la Davie.

Frédérik Boisvert, porte-parole du Chantier Davie Photo : Radio-Canada

M. Boisvert rappelle que tous les partis politiques québécois représentés à l’Assemblée nationale ont tous appuyé la motion en novembre dernier qui demandait à Ottawa d’octroyer une juste part des contrats au chantier maritime de Lévis.

« Si on demande au fédéral notre juste part des contrats fédéraux [...] mais si de l’autre côté, dès qu’on a une opportunité de faire construire un navire au Québec, on ne le fait pas, et qu'on exporte 70 % du contrat à l’étranger, on risque quelque part de se tirer dans le pied », déplore-t-il.

Un contrat insuffisant

Malgré l’obtention d'un contrat de 610 millions de dollars pour des travaux de conversion de trois brise-glaces, le vice-président rappelle que ce n'est pas suffisant.

« Les gens ne devraient pas se faire leurrer avec le chiffre au total parce qu’au final, tout ce que ça fait, ça sauve 200 emplois », précise Frédérik Boisvert, ajoutant que depuis octobre 2017, plus de 1000 personnes ont perdu leur emploi.

« Donc 1000 familles, avec des enfants, des paiements hypothécaires à faire, des paiements sur le téléphone, des paiements sur leur voiture, ces gens-là ont une expertise », rappelle le vice-président.