Un texte de Catherine Paradis

La Commission scolaire des Rives-du-Saguenay (CSRS) commence l’année scolaire avec beaucoup de devoirs à faire.

Le comité de gouvernance et d’éthique s’est montré en faveur de la tenue d’un lac-à-l’épaule afin que les élus discutent des différents moyens à mettre en place. Extrait du premier rapport de la CSRS au ministre de l’Éducation

Les commissaires doivent d’abord statuer sur un plan d’action plus clair pour s’attaquer plus fermement à la gestion et à la gouvernance de la CSRS après avoir été clairement rabroués par le ministre de l’Éducation en juin dernier.

Citant des progrès nettement insuffisants, Sébastien Proulx avait prolongé le mandat de l’accompagnatrice Denyse Blanchet et exigé de la Commission scolaire qu'elle lui fasse rapport mensuellement sur les actions entreprises.

Selon l’arrêté ministériel dont Radio-Canada a obtenu copie, la CSRS a précisément jusqu’au 1er décembre prochain pour rendre ses règles, directives et politiques de régie interne plus rigoureuses.

Le ministre Proulx exige des changements immédiats pour :

améliorer la transparence et la collégialité au sein des commissaires;

établir une politique interne sur le fonctionnement de comités de services;

établir une politique sur les frais de représentation et de déplacement des commissaires et clarifier les dépenses admissibles;

établir des moyens d’évaluation annuelle de la direction générale;

revoir les règlements pour déléguer des pouvoirs suffisants à la direction générale.

Dans le premier rapport remis au ministre, dont Radio-Canada a également obtenu copie, la Commission scolaire assure qu’elle prend les choses au sérieux.

La présidente de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay, Liz S. Gagné, croit qu'un an suffira pour améliorer les affaires internes. Photo : Radio-Canada

Cet arrêté a causé beaucoup d’émois et de sentiments partagés, mais une fois la poussière retombée, nous l’avons, avec humilité, sérieux et volonté, utilisé comme moteur d’un virage à entreprendre. Extrait du premier rapport de la CSRS au ministre de l’Éducation

Le rapport de la Commission scolaire précise que déjà un nouveau processus d’approbation et de vérification des dépenses a été mis en place, le contrôle des allocations de dépenses a été renforcé et le nombre de cartes de crédit en circulation a été diminué.

Qui va signer le compte de dépenses de qui, qui est responsable de la gestion, on a tout revu. La boisson, c’est maintenant interdit, ça fait partie de la politique , explique la présidente de la Commission scolaire, Liz S. Gagné.

Des gardiens de la non-violence

Suivant l’ordonnance du ministre Proulx, la Commission scolaire a aussi commencé à revoir sa politique de prévention de la violence et du harcèlement au travail.

Des moyens au-delà de la réécriture de la politique ont été identifiés […] On y retrouve la création d’un comité de travail élargi devant faire état de la situation et coordonner la stratégie de mise en œuvre , peut-on lire dans le rapport remis à Sébastien Proulx.

Le premier rapport de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay donne des pistes de solution au ministre Sébastien Proulx. Photo : Radio-Canada

Ce comité pourra aussi nommer des sentinelles dans différents milieux de la Commission scolaire pour veiller au respect de la politique de prévention de la violence et du harcèlement au travail.

« Le personnel pourra aussi se référer à ces personnes pour recevoir de l’aide. Il pourra y en avoir ici, au centre administratif, ou dans les écoles. Ce n’est pas fait, mais c’est en cours de chemin », assure la présidente Liz S. Gagné.

Ces changements sont entrepris au moment où Mme Gagné ainsi que plusieurs commissaires font toujours face à une poursuite de 350 000 $ de la part de l'ex-directrice générale pour congédiement illégal.

De son côté, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) vient de reconnaître que Chantale Cyr a été victime d’un comportement vexatoire, visant notamment à l’isoler et la mépriser, avant son départ en congé de maladie l’an dernier. Interrogée à ce sujet, Liz S. Gagné a répondu : Je ne ferai aucun commentaire .

Rapports mensuels

Pendant ce temps, la Commission scolaire continue d’être forcée de faire rapport au ministre de l’Éducation des progrès en matière de gestion et de gouvernance, tous les mois jusqu’en juin prochain.

On a planifié certaines choses, on va le faire. Je suis confiante que les élus vont se serrer les coudes pour travailler ensemble et trouver des pistes de solution à tout ce qui nous est demandé , assure Liz S. Gagné.

Le plan d’action que les commissaires élaboreront en fin de semaine devrait être rendu public dans quelques semaines.