Le chef du SPO, Charles Bordeleau, explique ainsi se plier à une demande des organisateurs.

On comprend les inquiétudes que cette communauté a, reconnaît le chef Bordeleau. On a une bonne relation avec eux autres et on continue de travailler sur certains défis qu’on a, comme avec d’autres communautés.

L’an dernier, le chef Bordeleau avait d’abord annoncé qu’il porterait son uniforme au défilé, malgré la demande des organisateurs de Fierté de la capitale. Il avait fini par se rétracter, mais l’Association des policiers d’Ottawa avait tout de même appelé au boycottage de l’événement.

Le défilé de la Fierté aura lieu le dimanche 26 août.