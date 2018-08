Les progressistes-conservateurs se disent fébriles à l’idée de croiser le fer dans les prochaines semaines. Tout est prêt pour le départ , indique le candidat Scott Smith, dans une entrevue accordée en anglais.

Leur slogan de campagne est déjà affiché sur certaines voitures aux couleurs du parti : De la vraie expérience. De vrais résultats.

Les coffres libéraux disposent de beaucoup de moyens, mais cela n’inquiète pas le président du parti, Rick Lafrance. Ils ont eux-mêmes mené une campagne de financement qui a montré des signes prometteurs, juge-t-il.

On a fait une bonne campagne pour trouver de l'argent. Beaucoup de Néo-brunswickois se sont dit : "On doit aider ce parti”. Rick Lafrance, président du Parti progressiste-conservateur du Nouveau-Brunswick

En 2014, le Parti progressiste-conservateur a perdu le pouvoir en obtenant 21 sièges et 35 % du vote populaire.

Je suis prêt, le parti est prêt , affirme pour sa part David Coon le chef du Parti vert. On va lancer notre campagne demain.

Les verts ne seront pas équipés d’un autobus pour faire leur tournée du Nouveau-Brunswick. Le chef parcourra le territoire au volant d’une voiture.

C'est important d'avoir une voiture qui est [énergétiquement] efficace dans notre campagne quand on pense aux défis des changements climatiques.

David Coon ne s’inquiète pas outre mesure du fait que le Parti libéral dispose de davantage de moyens financiers pour faire sa campagne.

Le Parti vert a fait élire un seul député en 2014, leur chef, dans la circonscription de Fredericton-Sud. Ils ont récolté 6 % des voix dans l’ensemble de la province.

Du côté néo-démocrate néo-brunswickois, on ne le cache pas : il y a davantage d’enthousiasme que de moyens financiers, indique Marie-Philippe Gagnon-Gauthier, la responsable des communications pour la formation politique.