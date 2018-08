M. Ford a rappelé aux élus municipaux ontariens réunis en congrès à Ottawa lundi que la province sera prête pour la légalisation prochaine du cannabis.

Nous présenterons un projet de loi qui, s’il est adopté, vous donnera le droit de décider si vous voulez que des magasins de cannabis aient pignon sur rue dans vos communautés , a lancé le premier ministre.

À la veille de l’ouverture du congrès de l’AMO, plusieurs maires avaient exprimé leurs préoccupations en ce qui a trait au modèle pour la vente de cannabis proposé par l’administration Ford.

Ce système prévoit notamment que ce seront des acteurs privés qui vendront la substance, et non une chaîne de magasins administrés par une société d’État. De plus, la vente de cannabis se fera uniquement par Internet jusqu’en 2019, puisqu’aucun commerce ne pourra avoir pignon sur rue avant l’an prochain. Le gouvernement souhaite d'abord mener des consultations sur la question.

Doug Ford a aussi rappelé qu’un budget de 40 millions de dollars sur deux ans était prévu pour aider les villes à s’adapter à cette nouvelle réalité.

Mais malgré la prise de parole du premier ministre, les incertitudes persistent chez certains élus, dont le maire d’Ottawa, Jim Watson. « Il y a, en ce moment, plus de questions que de réponses dans ce dossier », a-t-il indiqué.

Le maire d'Ottawa, Jim Watson, a toujours plusieurs questions en ce qui concerne la vente de cannabis en Ontario. Photo : Radio-Canada

Les dépenses qui seront engendrées par la légalisation sont aussi au cœur des inquiétudes, même si les détails de l’enveloppe budgétaire prévue par le gouvernement sont connus.

« C’est encore une dépense, puis c’est encore mis sur le dos des municipalités », a lancé le président de l’Association française des municipalités de l’Ontario, Claude Bouffard. « Tant que toutes les réponses ne nous sont pas données, on ne saura pas quel impact ça avoir sur notre budget », a-t-il renchéri.

Aucun plan pour réduire les autres conseils municipaux de l’Ontario

Par ailleurs, Doug Ford assure ne pas avoir l'intention de réduire la taille d'autres conseils de ville dans un avenir rapproché.

Le premier ministre ontarien affirme n'avoir entendu que des réactions positives à la suite de la réduction du nombre de conseillers à Toronto. Le gouvernement provincial a annoncé plus tôt cet été qu'il réduira la taille dudit conseil de 47 à 25 membres.

Avec les informations de Gilles Taillon