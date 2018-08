L'entreprise recycle ce plastique grâce à un procédé par dissolution dans une huile naturelle. Le produit est ensuite séparé du liquide afin d'être purifié et récupéré.

« Le polystyrène expansé ici, ça ne pèse rien, c'est constitué de 98 % d'air et seulement 2 % de polymère, mais le transport coûte très cher », explique Roland Côté, chimiste chez Polystyvert.

Or, sous forme liquide, dix fois plus de polystyrène peut être transporté du lieu de collecte à l'usine de recyclage.

La technologie développée par Polystyvert permet ensuite de séparer de nouveau le polystyrène du solvant, de le purifier et d'en faire des granules pures à 99 % et prêtes à être réutilisées.

Un exemple d'économie circulaire

« Le polystyrène, c'est le styromousse, donc, les emballages blancs, mais aussi les pots de yogourt, les boîtes de sushis, les verres en plastique. Il y en a beaucoup, du polystyrène », explique Solenne Brouard, fondatrice et PDG de Polystyvert.

Son entreprise est basée sur l'économie circulaire, c'est-à-dire qu'elle recycle le produit afin qu'il soit réutilisé pour fabriquer le même genre de produit.

Plutôt que de donner une deuxième vie, genre des pots de fleurs ou des bancs, on peut refaire exactement le même produit en polystyrène. On n'a pas besoin de réextraire du gaz et du pétrole, on laisse les énergies fossiles dans le sol. Donc, c'est là que nous avons un impact majeur sur les gaz à effet de serre. Solenne Brouard, la fondatrice et PDG de l'entreprise Polystyvert

L'usine de démonstration de Polystyvert pourra recycler jusqu'à 600 tonnes de polystyrène par année.

La technologie de Polystyvert séduit déjà des géants comme Total, une entreprise pétrolière et gazière française.

« Oui, c'est intéressant. C'est un des procédés qui est en concurrence avec d'autres procédés, mais qui est aujourd'hui le plus avancé et le plus intéressant pour un producteur comme le nôtre », affirme Alain Standaert, du centre de recherche des polymères Total SA.

Avec les informations de Normand Grondin et Sara Sanchez