Un texte d'Anaïs Elboujdaïni

D’autres sujets comme les pistes cyclables ou les taxes municipales se fraieront un chemin lors des débats publics pense M. Moscrop, mais rien pour faire de l’ombre à l’accessibilité des logements.

Le politologue rappelle que les élections provinciales de 2017 ont également été dominées par ce thème.

« Nous parlons souvent de gauche ou de droite en politique, [...] mais pour ces élections, parler en ces termes n’est pas très utile », estime-t-il. « Ce sera plutôt densité contre absence de densité, ou la demande de logements contre l’offre ».

Même en dehors du Grand Vancouver, comme à Victoria, Squamish et Powell River, les questions de logements risquent aussi de monopoliser le débat, dans les plus grands centres.

Marilou Gagnon, professeure agrégée en sciences infirmières à l'Université de Victoria et présidente de l'Association des infirmiers et infirmières en réduction des méfaits, abonde dans le même sens que David Moscrop.

« Les municipalités ont ce pouvoir-là en bloquant certains projets de nuire à ces efforts d’accès au logement ou de construction de logement à prix modique », avance-t-elle. « J’espère que les citoyens sont conscientisés parce qu’ils ressentent les effets de cette crise du logement eux aussi. »

Des villages de tentes abritent des itinérants à Maple Ridge Photo : Radio-Canada/Jacqueline Landry

Elle s’inquiète de l’augmentation de sans-abri et de la précarité qui touche de plus en plus de Britanno-Colombiens.

Les municipalités ont donc un très gros rôle à jouer, soit en agissant comme des barrières ou des facilitateurs [...] On devrait connaître la position des gens qui se présentent lors des élections par rapport à cet enjeu Marilou Gagnon, professeure en sciences infirmières à l'Université de Victoria

Des enjeux nouveaux et… non pertinents

Il est possible que la question des feux de forêt, bien que de juridiction provinciale, se fasse une place dans les débats. « Les citoyens ont parfois le don de parler de n’importe quels enjeux, même s’ils ne sont pas pertinents au niveau de gouvernement auquel ils s’adressent », souligne David Moscrop. Les changements climatiques, ainsi que l’expansion du pipeline Trans Mountain, vont aussi faire couler de l’encre. »

La controverse récente du retrait de la statue du premier des premiers ministres du Canada, John A. Macdonald, risque aussi de se tailler une place dans le débat à Victoria.

L’Union des municipalités de la Colombie-Britannique (UBCM), ne commente pas les élections. Elle croit que les enjeux appartiennent à chacune des 162 municipalités de la province.