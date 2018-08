Un texte de Louis Gagné

L’essayiste reproche à l’organisme fédéral de laisser aux bons soins du Canadien National (CN), propriétaire du pont, la responsabilité de déterminer s’il est sécuritaire ou non. Elle soutient que contrairement au Ministère, l’objectif premier de l’entreprise n’est pas de veiller à la sécurité du public, mais d’assurer sa rentabilité.

« Je suis fermement convaincue que la population est en droit de savoir quand ça va et quand ça ne va pas, et de le savoir de ses autorités compétentes, pas de compagnies privées », affirme Mme Saint-Cerny en entrevue à Radio-Canada.

Ça ne prend pas la tête à Papineau pour savoir que la compagnie privée, son principal mandat, c’est de transporter des marchandises et de faire de l’argent. Anne-Marie Saint-Cerny

« Cas patent de mauvais entretien »

L’essayiste a envoyé une lettre au ministre fédéral des Transports, Marc Garneau, afin d’exiger la publication immédiate de tous les rapports d’inspection produits par son Ministère sur le pont de Québec et l’ensemble des infrastructures au pays.

« Ce qu’on exige de Transports Canada, c’est qu’il surveille les compagnies, qu’il ait des inspecteurs et qu’il nous rassure, surtout dans le cas du pont de Québec qui, on le sait et je le répète, est un cas patent de mauvais entretien d’une infrastructure majeure et fragile d’une compagnie ferroviaire », insiste Anne-Marie Saint-Cerny.

Selon Anne-Marie Saint-Cerny, c’est parce qu’on a laissé l’industrie ferroviaire « faire ses règles, ses normes » et surveiller ses équipements et ses opérations que la tragédie de Lac-Mégantic s’est produite.

Pont sécuritaire

Mario Fafard, professeur titulaire au Département de génie civil et des eaux à l’Université Laval, ne croit pas qu’il y a lieu de s’inquiéter pour la sécurité du pont de Québec.

Il souligne que l’infrastructure est régulièrement inspectée par des ingénieurs du CN ou de bureaux privés ainsi que par ceux du ministère des Transports du Québec (MTQ), qui est responsable du tablier où circulent les voitures.

« Le pont est étudié par des ingénieurs et selon le code de déontologie de l'Ordre des ingénieurs, si le pont est dangereux, ils doivent le fermer, explique M. Fafard. Puisqu'il est ouvert, à mon avis, il est sécuritaire. »

« Côté mystérieux et folklorique »

Il croit néanmoins que le CN devrait rendre publiques ses études et ses analyses sur l’état de la structure du pont de Québec afin de rassurer la population.

« Je suis convaincu que la structure est sécuritaire, mais il y a tellement une polémique à l'entour du pont de Québec. Il y a des gens qui interviennent [alors] qu'ils ne [s’y] connaissent pas nécessairement [qu’on] dirait que ça dérape un peu. Donc, le CN pourrait rendre publiques certaines études à tout le moins », fait valoir le professeur.

Il y a un mystère derrière le pont de Québec, qui est tombé deux fois […] Il y a un peu un côté mystérieux, ou folklorique je dirais, mais le CN est très frileux de donner des infos. Mario Fafard, professeur, Département de génie civil et des eaux, Université Laval

Le ministre se veut rassurant

Au bureau de Marc Garneau, on assure que la sécurité du pont de Québec « n’a jamais été remise en question » et demeure une priorité du ministre.

« Les fonctionnaires de Transports Canada ont inspecté le tronçon ferroviaire du pont de Québec en 2013 et en 2017 et ont confirmé qu'il n'y avait aucun problème de sécurité », écrit Delphine Denis, gestionnaire des relations avec les médias au cabinet de M. Garneau, dans un courriel à Radio-Canada.

Elle rappelle qu’il appartient aux compagnies ferroviaires de veiller à la sécurité des ponts dont ils ont la responsabilité. Le rôle de Transports Canada, poursuit Mme Denis, est de s’assurer que ces entreprises respectent les lois et les règlements.

« S’il est établi que des règlements n’ont pas été respectés, Transports Canada appliquera immédiatement les sanctions nécessaires », conclut-elle.

Avec les informations de Camille Simard